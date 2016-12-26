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Боевики "ЛНР" активно "ищут" украинских диверсантов. Готовят оправдание терактам?
Боевики "ЛНР" занимаются поиском якобы "украинских диверсантов", которые готовят теракты. Об этом в facebooк сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Отмечается, что в "ЛНР" в районе Алчевск-Перевальск боевики вновь осуществляют активные поиски "ДРГ из сотрудников МВД Украины", якобы активизировавшуюся в преддверии новогодних праздников.
"По "данным МГБ ЛНР", "украинские диверсанты" готовят масштабные теракты в Алчевске и Перевальске с минированием подъездов жилых домов, учреждений, магазинов, развлекательных заведений. На поимку диверсантов брошены значительные силы местных структурных подразделений "МГБ" и "военной комендатуры"", - сообщает Д.Тымчук.
Подобное широкое распространение боевиками информации о данной "спецоперации" среди местных жителей, по данным "ИС", заставляет прогнозировать возможные провокации со стороны "МГБ ЛНР" с жертвами среди мирного населения, для последующего обвинения "украинских диверсантов".
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, население, провокация, подготовка к школе, боевики
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