Боевики "ЛНР" активно "ищут" украинских диверсантов. Готовят оправдание терактам?

26.12.2016 11:13

Боевики "ЛНР" занимаются поиском якобы "украинских диверсантов", которые готовят теракты. Об этом в facebooк сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.



Отмечается, что в "ЛНР" в районе Алчевск-Перевальск боевики вновь осуществляют активные поиски "ДРГ из сотрудников МВД Украины", якобы активизировавшуюся в преддверии новогодних праздников.



"По "данным МГБ ЛНР", "украинские диверсанты" готовят масштабные теракты в Алчевске и Перевальске с минированием подъездов жилых домов, учреждений, магазинов, развлекательных заведений. На поимку диверсантов брошены значительные силы местных структурных подразделений "МГБ" и "военной комендатуры"", - сообщает Д.Тымчук.



Подобное широкое распространение боевиками информации о данной "спецоперации" среди местных жителей, по данным "ИС", заставляет прогнозировать возможные провокации со стороны "МГБ ЛНР" с жертвами среди мирного населения, для последующего обвинения "украинских диверсантов".