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Боевики "ЛНР" активно "ищут" украинских диверсантов. Готовят оправдание терактам?

26.12.2016 11:13
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Боевики "ЛНР" активно "ищут" украинских диверсантов. Готовят оправдание терактам?

Боевики "ЛНР" занимаются поиском якобы "украинских диверсантов", которые готовят теракты. Об этом  в facebooк сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Отмечается, что в "ЛНР" в районе Алчевск-Перевальск боевики вновь осуществляют активные поиски "ДРГ из сотрудников МВД Украины", якобы активизировавшуюся в преддверии новогодних праздников. 

"По "данным МГБ ЛНР", "украинские диверсанты" готовят масштабные теракты в Алчевске и Перевальске с минированием подъездов жилых домов, учреждений, магазинов, развлекательных заведений. На поимку диверсантов брошены значительные силы местных структурных подразделений "МГБ" и "военной комендатуры"", - сообщает Д.Тымчук. 

Подобное широкое распространение боевиками информации о данной "спецоперации" среди местных жителей, по данным "ИС", заставляет прогнозировать возможные провокации со стороны "МГБ ЛНР" с жертвами среди мирного населения, для последующего обвинения "украинских диверсантов". 


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, война, население, провокация, подготовка к школе, боевики
 
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