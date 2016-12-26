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ДНРовцы обвинили украинских военных в обстреле КПП "Александровка", расположенного к западу от Донецка

26.12.2016 20:00
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ДНРовцы обвинили украинских военных в обстреле КПП "Александровка", расположенного к западу от Донецка

В «ДНР» заявили об обстреле КПП «Александровка» на линии разграничения между Украиной и "ДНР".

Об этом пишут сепаратистские интернет-издания. В обстреле боевики традиционно обвиняют украинскую сторону.

По информации «ДНР», обстрел начался в 15:55 сегодня. Боевики утверждают, что огонь велся «из минометов калибра 120 мм по району контрольно-пропускного пункта „Александровка“». Боевики также заявили, что в момент обстрела через пункт пропуска шли люди, пострадавших вследствие обстрела нет.

По данным источника в "МВД ДНР", в это же время под минометным обстрелом оказалась территория бывшего аэровокзала Донецка, сообщают сепаратистские СМИ.


Фото: https://www.novorosinform.org/

Теги: Донбасс, Донецкая область, обстрел, боевики, КПП
 
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