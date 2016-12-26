Донбасский фронт - боевики перебрасывают живую силу и технику ближе к передовой

26.12.2016 09:19

Об усилении группировок боевиков на передовой сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В районе Горловки командование "3-й омсбр" российско-террористических войск продолжает усиливать свою тактическую группу, оперирующую на юго-западном направлении от Горловки. По дороге за Трикотажкой в сторону Широкой Балки переброшено 4 грузовика с живой силой, 3 единицы 120-мм миномётов и до 10 ББМ (БМП и МТ-ЛБ).

В районе Светлодарской дуги противник подтянул на Молочный и Калиновку усиление своим передовым подразделениям из составы резервной группы, ранее развернутой за дорогой Е-50 на участке Углегорск – Булавино (группа ИС сообщала о ее переброске в данный район). К передовой переброшено до мотострелковой роты в разреженных боевых порядках, 4 ед. БМП-2, 2 ед. МТ-ЛБ. Всего выдвинулось вперёд 65-70 боевиков, разбитых на группы по 10-15 чел., с собой имеют крупнокалиберные пулемёты и несколько станковых гранатомётов (5-6 ед.).

