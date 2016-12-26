ДТП в Славянске: столкнулись два автобуса, есть пострадавший

26.12.2016 18:45

Сегодня в Славянске Донецкой области столкнулись два автобуса, в следствие чего один пассажир получил незначительный ушиб. Об этом сообщили в ГУНП в Донецкой области.

В пресс-службе Нацполиции сообщается, что автобус "Сетра" совершил наезд на автобус "ПАЗ", стоявший на остановке, после чего выехал за пределы проезжей части и врезался в стену магазина. В результате удара один из пассажиров рейсового автобуса "ПАЗ", житель Славянска 1994 года рождения, получил небольшие телесные повреждения.

Известно, что оба водителя в момент происшествия не были в состоянии опьянения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".