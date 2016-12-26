"Дженералз" – "Донбасс": превью к игре 28-го тура УХЛ

26.12.2016 21:14

Во вторник 27 декабря в Броварах на Арене "Терминал" состоится матч 28-го тура Украинской хоккейной лиги с участием киевских "Дженералз" и донецкого "Донбасса". Матч начнется в 18:45.



Накануне противостояния



К очному противостоянию финалисты сезона-2015/16 подходят после побед 24 декабря. Правда, если "Донбасс" на ЛА "Альтаир" со счетом 3:0 обыграл "Кривбасс", то "Дженералз" испытали серьезные трудности во встрече с пятой командой чемпионата – "Витязем".



После первого периода харьковчане на выезде вели 3:1, однако завершить матч в свою пользу все равно не сумели. "Дженералз" с перевесом в одну шайбу одержали победы во втором (1:0) и третьем (2:1) отрезках. А затем дожали "Витязь" в овертайме.



"Донбасс" Донецк – "Кривбасс" Кривой Рог – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

Дженералз" Киев – "Витязь" Харьков – 5:4 OT (1:3, 1:0, 2:1, 1:0).

История противостояния



Противостояние "Донбасс" – "Дженералз" долгое время было наиболее принципиальным в чемпионате Украины. Команды выдали зрелищные спаренные матчи в регулярной части чемпионата сезона-2015/16. Затем встретились в финальной части плей-офф. И также упорно боролись на старте текущего сезона. Однако после принятого руководством клуба решения "омолодить" команду, "Генералы" несколько ослабли.



Команда Александра Сеуканда теряет очки четыре матча кряду. Из них трижды киевляне проиграли – один раз в овертайме "Белому Барсу" (3:4) и дважды с разгромными счетами "Кременчуку" (0:10, 0:12).



Последняя встреча киевской и донецкой команд была 27 ноября. Тогда в Дружковке "Донбасс" победил более чем уверенно со счетом - 6:0.



Где смотреть?



Матч "Дженералз" – "Донбасс", который пройдет в Броварах, в прямом эфире покажет телеканал XSPORT в 18:45.