- В Киеве задержали мошенника в офицерской форме, якобы собиравшего деньги на АТО22:32
- "Дженералз" – "Донбасс": превью к игре 28-го тура УХЛ21:14
- Министр по делам временно оккупированных территорий и ВПЛ резко высказался против торговой блокады "ЛДНР"20:52
- Боевики не соблюдают "режим тишины" - Полторак20:31
- На обустройство КПВВ на Донбассе и на границе с Крымом нужно около 100 млн грн, которые в бюджет 2017 года не заложены - Черныш20:13
- ДНРовцы обвинили украинских военных в обстреле КПП "Александровка", расположенного к западу от Донецка20:00
- Люди действуют за пределами законодательного поля - Георгий Тука резко высказался об торговой блокаде "ЛДНР"19:50
- На протяжении сегодняшних суток боевики 26 раз нарушили "режим тишины"19:04
- ДТП в Славянске: столкнулись два автобуса, есть пострадавший18:45
- В Покровске запустили высокоскоростной интернет18:36
"Дженералз" – "Донбасс": превью к игре 28-го тура УХЛ
Во вторник 27 декабря в Броварах на Арене "Терминал" состоится матч 28-го тура Украинской хоккейной лиги с участием киевских "Дженералз" и донецкого "Донбасса". Матч начнется в 18:45.
Накануне противостояния
К очному противостоянию финалисты сезона-2015/16 подходят после побед 24 декабря. Правда, если "Донбасс" на ЛА "Альтаир" со счетом 3:0 обыграл "Кривбасс", то "Дженералз" испытали серьезные трудности во встрече с пятой командой чемпионата – "Витязем".
После первого периода харьковчане на выезде вели 3:1, однако завершить матч в свою пользу все равно не сумели. "Дженералз" с перевесом в одну шайбу одержали победы во втором (1:0) и третьем (2:1) отрезках. А затем дожали "Витязь" в овертайме.
"Донбасс" Донецк – "Кривбасс" Кривой Рог – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).
Дженералз" Киев – "Витязь" Харьков – 5:4 OT (1:3, 1:0, 2:1, 1:0).
История противостояния
Противостояние "Донбасс" – "Дженералз" долгое время было наиболее принципиальным в чемпионате Украины. Команды выдали зрелищные спаренные матчи в регулярной части чемпионата сезона-2015/16. Затем встретились в финальной части плей-офф. И также упорно боролись на старте текущего сезона. Однако после принятого руководством клуба решения "омолодить" команду, "Генералы" несколько ослабли.
Команда Александра Сеуканда теряет очки четыре матча кряду. Из них трижды киевляне проиграли – один раз в овертайме "Белому Барсу" (3:4) и дважды с разгромными счетами "Кременчуку" (0:10, 0:12).
Последняя встреча киевской и донецкой команд была 27 ноября. Тогда в Дружковке "Донбасс" победил более чем уверенно со счетом - 6:0.
Где смотреть?
Матч "Дженералз" – "Донбасс", который пройдет в Броварах, в прямом эфире покажет телеканал XSPORT в 18:45.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Дружковка, игра, хоккей, матч, команда
- Сегодня в Дружковке на Ледовой арене "Альтаир" встретятся "Донбасс" и "Дженералз"
- «Донбасс» уступает «Дженералз» в Дружковке
- XSPORT покажет матч «Донбасс» - «Дженералз»
- Дончане сыграют с киевлянами. Превью к матчу «Дженералз» – «Донбасс»
- "Донбасс" победил "Белый Барс" с разгромным счетом
- Сегодня болельщиков ХК «Донбасс» развезут по домам
- В Киеве задержали мошенника в офицерской форме, якобы собиравшего деньги на АТО22:32
- "Дженералз" – "Донбасс": превью к игре 28-го тура УХЛ21:14
- Министр по делам временно оккупированных территорий и ВПЛ резко высказался против торговой блокады "ЛДНР"20:52
- Боевики не соблюдают "режим тишины" - Полторак20:31
- На обустройство КПВВ на Донбассе и на границе с Крымом нужно около 100 млн грн, которые в бюджет 2017 года не заложены - Черныш20:13
- ДНРовцы обвинили украинских военных в обстреле КПП "Александровка", расположенного к западу от Донецка20:00
- Люди действуют за пределами законодательного поля - Георгий Тука резко высказался об торговой блокаде "ЛДНР"19:50
- На протяжении сегодняшних суток боевики 26 раз нарушили "режим тишины"19:04
- ДТП в Славянске: столкнулись два автобуса, есть пострадавший18:45
- В Покровске запустили высокоскоростной интернет18:36
- В Киеве задержали мошенника в офицерской форме, якобы собиравшего деньги на АТО22:32
- В Киеве 30 декабря запустят три ночных троллейбусных маршрута и один автобусный22:18
- Жители российской глубинки чуть на подавили друг друга из-за бесплатной газировки Coca-Cola (ВИДЕО)21:51
- Киевская мэрия намерена весной 2017 года начать рейды по выявлению лиц, проживающих в столицы без регистрации21:39
- "Дженералз" – "Донбасс": превью к игре 28-го тура УХЛ21:14
- Четыре бывших советских республики уже готовы признать Крым российским21:04
- Министр по делам временно оккупированных территорий и ВПЛ резко высказался против торговой блокады "ЛДНР"20:52
- Боевики не соблюдают "режим тишины" - Полторак20:31
- На обустройство КПВВ на Донбассе и на границе с Крымом нужно около 100 млн грн, которые в бюджет 2017 года не заложены - Черныш20:13
- ДНРовцы обвинили украинских военных в обстреле КПП "Александровка", расположенного к западу от Донецка20:00
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- Нардеп Савченко заявила, что в целях безопасности уезжает в Россию
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
- Светлодарская дуга - вся правда от участника боев комбата с позывным "Купол" (ВИДЕО)
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге
- Удару подвергся "свежий" российский артдивизион, морг Енакиево забит трупами "ихтамнетов"
- На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию
- Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)
- В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО
- "Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)