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Громкая "тишина": за прошедшие сутки боевики 33 раза обстреляли силы АТО, огонь велся на всех направлениях

26.12.2016 07:48
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Громкая "тишина": за прошедшие сутки боевики 33 раза обстреляли силы АТО, огонь велся на всех направлениях

Боевики незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки 33 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в facebooк в понедельник утром.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Лебединское. Из 82-мм минометов - Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении из 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево обстреляно из стрелкового оружия.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.

 

Фото: andreistp.livejournal.com/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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