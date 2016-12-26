- Информация о ситуации на блокпостах Донбасса: очереди, на КПВВ "Марьинка"- скопление машин, в Новотроицком - много пеших11:56
- В оккупированном Донецке появились поддельные российские рубли11:48
- В Донецке снова появился гастроном "Москва" (ФОТО)11:35
- Ситуация на блокпостах: огромный пассажиропоток, автомобильные очереди, напряженнее всего на КПВВ "Марьинка"11:23
- Боевики "ЛНР" активно "ищут" украинских диверсантов. Готовят оправдание терактам?11:13
- Советник Авакова выступает за экономическую блокаду оккупированного Донбасса11:03
- Украинская разведка обнародовала потери боевиков и "ихтамнетов" за прошедшую неделю10:58
- В прифронтовом Торецке сотрудники СБУ разоблачили агентурную сеть боевиков10:20
- "Надеемся, что так называемое православное государство будет действовать как Украина" - Тандит об обмене пленными10:16
- В оккупированной части Донецкой области горит шахта "Комсомолец Донбасса"10:09
Информация о ситуации на блокпостах Донбасса: очереди, на КПВВ "Марьинка"- скопление машин, в Новотроицком - много пеших
Как сообщает общественная организация "Донбасс SOS", все КПВВ работают в штатном режиме. КПВВ "Золотое" по-прежнему закрыто.
КПВВ "Майорск": в направлении Горловки очередь около 1 км. В Бахмутском направлении ‒ около 200 авто, движение слабое. Пеших более 300 человек.
КПВВ "Марьинка": в направлении Донецка очередь порядка 400 автомобилей. В сторону Курахово ‒более 150, движение очень слабое в оба направления.
КПВВ "Новотроицкое": большие пешие очереди с обеих сторон. На самом КПВВ в обе стороны по 40-50 авто. В направлении Донецка очередь около полутора километров. В направлении Мариуполя ‒ около 250 авто, движение слабое
КПВВ "Гнутово": в направлении Мариуполя около 130 авто, движение есть. В сторону Донецка 20 авто.
По официальной информации от Госпогранслужбы: «Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств: «Майорск» ‒ 80 на въезд и 150 на выезд; «Марьинка» ‒ 150 на въезд и 250 на выезд; «Новотроицкое» ‒ 0 на въезд и 100 на выезд; «Гнутово» ‒ 160 на въезд и 40 на выезд».
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
«10.15: на нулевом «ДН» 50 машин, на нулевом украинском 86 машин, паспортный Украина 50 машин».
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
«10.00: на Донецк ‒ машин нет! Сразу на проверку».
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
«9.00: на Перлине на Мариуполь до 7 туалета очередь, на Еленовке никого».
«10.00: на Мариуполь до 7 туалета, Еленовка пустая. Движется».
«10.15: нет машин на Еленовке. На нулевом 30 машин».
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
«11.00: на Донецк 15 машин».
(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
- На артемовском направлении активные граждане установили свой блокпост
- Ситуация на блокпостах - информация от Госпогранслужбы, "Донбасс SOS"и проезжающих
- Блокпосты: на КПВВ "Марьинка" оставались ночующие и очередь в 5 рядов, на "Перлыне"в сторону Мариуполя уже более 300 машин
- Госпогранслужба: на пунктах пропуска в зоне АТО традиционные очереди, свободно на КПВВ "Гнутово"
- Блокпосты сегодня: в Новотроицком громадные очереди, в Майорске - сплошные инвалиды, в сторону Курахово машины в 4 ряда
- Ситуация на блокпостах в зоне АТО сегодня, 15 февраля, от "Донбасс SOS"
- Информация о ситуации на блокпостах Донбасса: очереди, на КПВВ "Марьинка"- скопление машин, в Новотроицком - много пеших11:56
- В оккупированном Донецке появились поддельные российские рубли11:48
- В Донецке снова появился гастроном "Москва" (ФОТО)11:35
- Ситуация на блокпостах: огромный пассажиропоток, автомобильные очереди, напряженнее всего на КПВВ "Марьинка"11:23
- Боевики "ЛНР" активно "ищут" украинских диверсантов. Готовят оправдание терактам?11:13
- Советник Авакова выступает за экономическую блокаду оккупированного Донбасса11:03
- Украинская разведка обнародовала потери боевиков и "ихтамнетов" за прошедшую неделю10:58
- В прифронтовом Торецке сотрудники СБУ разоблачили агентурную сеть боевиков10:20
- "Надеемся, что так называемое православное государство будет действовать как Украина" - Тандит об обмене пленными10:16
- В оккупированной части Донецкой области горит шахта "Комсомолец Донбасса"10:09
- Кому война, кому... корпоратив на миллион гривен - украинские налоговики знатно погуляли на ВДНХ (ВИДЕО)12:21
- Информация о ситуации на блокпостах Донбасса: очереди, на КПВВ "Марьинка"- скопление машин, в Новотроицком - много пеших11:56
- В оккупированном Донецке появились поддельные российские рубли11:48
- В Донецке снова появился гастроном "Москва" (ФОТО)11:35
- Ситуация на блокпостах: огромный пассажиропоток, автомобильные очереди, напряженнее всего на КПВВ "Марьинка"11:23
- Боевики "ЛНР" активно "ищут" украинских диверсантов. Готовят оправдание терактам?11:13
- Советник Авакова выступает за экономическую блокаду оккупированного Донбасса11:03
- Украинская разведка обнародовала потери боевиков и "ихтамнетов" за прошедшую неделю10:58
- Катастрофа российского военного самолета Ту-154 - появилась новая версия10:48
- В прифронтовом Торецке сотрудники СБУ разоблачили агентурную сеть боевиков10:20
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- Нардеп Савченко заявила, что в целях безопасности уезжает в Россию
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге
- Светлодарская дуга - вся правда от участника боев комбата с позывным "Купол" (ВИДЕО)
- Удару подвергся "свежий" российский артдивизион, морг Енакиево забит трупами "ихтамнетов"
- Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)
- "Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)
- Дебальцево - "камуфляжники" без шевронов взламывают квартиры и выносят вещи
- "У наших чувствительные потери, укры теснят" - экс-главарь "ДНР" Стрелков описал сегодняшний бой на линии Углегорск-Горловка