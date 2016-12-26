Информация о ситуации на блокпостах Донбасса: очереди, на КПВВ "Марьинка"- скопление машин, в Новотроицком - много пеших

26.12.2016 11:56

Как сообщает общественная организация "Донбасс SOS", все КПВВ работают в штатном режиме. КПВВ "Золотое" по-прежнему закрыто.

КПВВ "Майорск": в направлении Горловки очередь около 1 км. В Бахмутском направлении ‒ около 200 авто, движение слабое. Пеших более 300 человек.

КПВВ "Марьинка": в направлении Донецка очередь порядка 400 автомобилей. В сторону Курахово ‒более 150, движение очень слабое в оба направления.

КПВВ "Новотроицкое": большие пешие очереди с обеих сторон. На самом КПВВ в обе стороны по 40-50 авто. В направлении Донецка очередь около полутора километров. В направлении Мариуполя ‒ около 250 авто, движение слабое

КПВВ "Гнутово": в направлении Мариуполя около 130 авто, движение есть. В сторону Донецка 20 авто.

По официальной информации от Госпогранслужбы: «Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств: «Майорск» ‒ 80 на въезд и 150 на выезд; «Марьинка» ‒ 150 на въезд и 250 на выезд; «Новотроицкое» ‒ 0 на въезд и 100 на выезд; «Гнутово» ‒ 160 на въезд и 40 на выезд».

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

«10.15: на нулевом «ДН» 50 машин, на нулевом украинском 86 машин, паспортный Украина 50 машин».

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

«10.00: на Донецк ‒ машин нет! Сразу на проверку».

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

«9.00: на Перлине на Мариуполь до 7 туалета очередь, на Еленовке никого».

«10.00: на Мариуполь до 7 туалета, Еленовка пустая. Движется».

«10.15: нет машин на Еленовке. На нулевом 30 машин».

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

«11.00: на Донецк 15 машин».

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