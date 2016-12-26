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Казахстан готов заменить Минск в переговорах по Донбассу

26.12.2016 12:51
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Казахстан готов заменить Минск в переговорах по Донбассу

Официальная Астана готова оказать содействие дипломатическому урегулированию конфликта на Востоке Украины, предоставив для него переговорную площадку, заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов, пишет  сайт "Новости Донбасса".

«В Казахстане сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта. Важно понимать, что этот конфликт можно разрешить только мирным путем. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию минских соглашений», – заявил глава казахского МИД в интервью для российского агентства «РИА Новости Украина». 

По словам министра, на этапе эскалации конфликта казахский лидер Нурсултан Назарбаев дважды способствовал достижению договоренностей по его урегулированию. 

«Хотел бы заверить, что Казахстан и дальше готов содействовать мирному переговорному процессу и предоставить соответствующую площадку для диалога», —заключил он.

Напомним, в Минске походят переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.


Фото: https://rrnews.ru

Теги: Донбасс, Минск, Казахстан, переговоры
 
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