Люди действуют за пределами законодательного поля - Георгий Тука резко высказался об торговой блокаде "ЛДНР"

26.12.2016 19:50

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука считает, что ветераны АТО, которые объявили о начале экономической блокады "ЛНР/ДНР", действуют за пределами законодательного поля. Об этом Тука сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Почему появилась инициатива, надо спросить у инициаторов акции. Насколько мне известно, с одним государственным учреждением такие действия не согласовывались. Такие люди, которые это инициируют, должны понимать последствия и то, что они действуют за пределами законодательного поля", – сказал Тука.

Он добавил: "У меня есть определенные предостережения относительно людей,.. которые проходят по уголовным делам, у меня лично доверия не вызывают... Я не понимаю, почему эти люди должны вмешиваться в государственные дела".

Ранее второй командир батальона “Донбасс” Анатолий Виногродский отметил, что ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". По его словам, в этот раз блокада планируется более серьезная, чем годами ранее.

Ветераны АТО подчеркнули, что будут бороться, в первую очередь, с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет. По их словам, они не намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания.

Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. Боевики должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.