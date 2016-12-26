Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Люди действуют за пределами законодательного поля - Георгий Тука резко высказался об торговой блокаде "ЛДНР"

26.12.2016 19:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Люди действуют за пределами законодательного поля - Георгий Тука резко высказался об торговой блокаде "ЛДНР"

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука считает, что ветераны АТО, которые объявили о начале экономической блокады "ЛНР/ДНР", действуют за пределами законодательного поля. Об этом Тука сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Почему появилась инициатива, надо спросить у инициаторов акции. Насколько мне известно, с одним государственным учреждением такие действия не согласовывались. Такие люди, которые это инициируют, должны понимать последствия и то, что они действуют за пределами законодательного поля", – сказал Тука.

Он добавил: "У меня есть определенные предостережения относительно людей,.. которые проходят по уголовным делам, у меня лично доверия не вызывают... Я не понимаю, почему эти люди должны вмешиваться в государственные дела".

Ранее второй командир батальона “Донбасс” Анатолий Виногродский отметил, что ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". По его словам, в этот раз блокада планируется более серьезная, чем годами ранее.

Ветераны АТО подчеркнули, что будут бороться, в первую очередь, с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет. По их словам, они не намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания.

Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. Боевики должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.


Фото: nday.te.uа

Теги: Донбасс, блокада, тукан, ДНР, ЛНР, ветераны
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх