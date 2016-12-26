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Люди действуют за пределами законодательного поля - Георгий Тука резко высказался об торговой блокаде "ЛДНР"
Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука считает, что ветераны АТО, которые объявили о начале экономической блокады "ЛНР/ДНР", действуют за пределами законодательного поля. Об этом Тука сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
"Почему появилась инициатива, надо спросить у инициаторов акции. Насколько мне известно, с одним государственным учреждением такие действия не согласовывались. Такие люди, которые это инициируют, должны понимать последствия и то, что они действуют за пределами законодательного поля", – сказал Тука.
Он добавил: "У меня есть определенные предостережения относительно людей,.. которые проходят по уголовным делам, у меня лично доверия не вызывают... Я не понимаю, почему эти люди должны вмешиваться в государственные дела".
Ранее второй командир батальона “Донбасс” Анатолий Виногродский отметил, что ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". По его словам, в этот раз блокада планируется более серьезная, чем годами ранее.
Ветераны АТО подчеркнули, что будут бороться, в первую очередь, с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет. По их словам, они не намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания.
Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. Боевики должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.
Фото: nday.te.uа
Теги: Донбасс, блокада, тукан, ДНР, ЛНР, ветераны
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