Министр по делам временно оккупированных территорий и ВПЛ резко высказался против торговой блокады "ЛДНР"

26.12.2016 20:52

Полная блокада оккупированных боевиками территорий Донецкой и Луганской областей помещает процессу освобождения пленных, убежден министр по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу", сообщает 112.ua.

"Это не поможет, а, наоборот, помешает в вопросе освобождения незаконно задержанных. Давайте их накажем? Плюс если вы хотите, чтобы страна прошла осенне-зимний период без отключения света по всей территории Украины, то необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе мы будем иметь проблему по всей стране", - считает министр.

Он уточнил, что имеет в виду особый тип угля - антрацит, который есть лишь на неподконтрольной территории.

"Плюс слова о том, что мы торгуем с неподконтрольными территориями, для меня не понятны. Там есть предприятия ДТЭК, которые я хорошо знаю. Есть шахта этой компании на неподконтрольной территории, на ней добывают уголь, который просто перевозят через линию соприкосновения, чтобы сжечь на ТЭЦ, которая принадлежит тому же владельцу. По сути, это перемещение угля внутри компании. При этом людям, которые добывают этот уголь, платят зарплату и они понимают, что эта зарплата им приходит с Родины, из Украины. Зарплата ведь начисляется на карточку украинского банка, с нее платится военный сбор", - пояснил Вадим Черныш.

Также он убежден, что полный запрет на провоз товаров через линию соприкосновения может привести к веерным отключениям электроэнергии на всей территории Украины.

"ТЭЦ ведь не работают на другом виде топлива – только на антраците, они так "заточены". Около 9-9,2 млн тонн угля поставляется с неподконтрольных территорий за год", - уточнил министр.

Ранее второй командир батальона “Донбасс” Анатолий Виногродский отметил, что ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". По его словам, в этот раз блокада планируется более серьезная, чем годами ранее.

Ветераны АТО подчеркнули, что будут бороться, в первую очередь, с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет. По их словам, они не намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания.

Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. Боевики должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.