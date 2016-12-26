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На обустройство КПВВ на Донбассе и на границе с Крымом нужно около 100 млн грн, которые в бюджет 2017 года не заложены - Черныш
На обустройство контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом и на линии соприкосновения на Донбассе необходимо 100 млн грн, но данные средства в государственном бюджете на 2017 г. не предусмотрены. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
"Мы просили на обустройство всех КПВВ около 100 млн грн. Мы просили у Министерства финансов во время подготовки государственного бюджета, чтобы предусмотрели деньги на эти цели, чтобы мы совместно с областными военно-гражданскими администрациями и Херсонской ОГА обустроили КПВВ. По причине экономии было принято коллективное решение этих денег нам не выделять", - отметил он.
Черныш подчеркнул, что его ведомство ведет работу с международными гуманитарными организациями по вопросу обустройства КПВВ. Благодаря этому на них были поставлены туалеты, навесы, организовано обеспечение водой. Также, по его словам, до апреля 2017 г. может быть реализован пилотный проект по обустройству КПВВ современным оборудованием за счет средств международных доноров (возможно, с участием Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, гуманитарной миссии Европейского Союза и Канады).
Черныш добавил, что имущество, которое на данный момент находится на КПВВ, не стоит на балансе единой структуры, а может находиться на балансе Государственной пограничной службы или коммунальных предприятий.
Фото: 112.uа
Теги: Донбасс, Крым, обувь, миллионы, КПВВ
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