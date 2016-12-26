На трассе "Киев – Харьков – Должанский" задержали автомобиль с 21-й тонной цветмета без документов

26.12.2016 18:13

Незаконную перевозку около 21 тонны лома цветного металла пресекли полицейские в Донецкой области, сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе.



Грузовой автомобиль «ДАФ», под управлением 21-летнего водителя был остановлен правоохранителями во время несения службы по надзору за дорожным движением на 672 км автодороги "Киев – Харьков – Должанский". В грузовике находилось около 21 тонны цветного металла - медного кабеля, свинца и латуни. Документы на груз не были оформлены должным образом.



Водитель пояснил, что его наняли, чтобы перевезти груз из Харькова в Константиновку.



Водитель и транспортное средство доставлены до Славянского отделения полиции.



По данному факту проводится проверка.