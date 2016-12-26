Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На трассе "Киев – Харьков – Должанский" задержали автомобиль с 21-й тонной цветмета без документов

26.12.2016 18:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На трассе "Киев – Харьков – Должанский" задержали автомобиль с 21-й тонной цветмета без документов

Незаконную перевозку около 21 тонны лома цветного металла пресекли полицейские в Донецкой области,  сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе. 

Грузовой автомобиль «ДАФ», под управлением 21-летнего водителя был остановлен правоохранителями во время несения службы по надзору за дорожным движением на 672 км автодороги "Киев – Харьков – Должанский". В грузовике находилось около 21 тонны цветного металла - медного кабеля, свинца и латуни. Документы на груз не были оформлены должным образом. 

Водитель пояснил, что его наняли, чтобы перевезти груз из Харькова в Константиновку. 

Водитель и транспортное средство доставлены до Славянского отделения полиции. 

По данному факту проводится проверка. 


Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/

Теги: Донбасс, металл, Полиция Донбасса
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх