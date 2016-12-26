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"Надеемся, что так называемое православное государство будет действовать как Украина" - Тандит об обмене пленными
Процесс передачи в ОРДЛО 15 пленных находится на финишной стадии. Об этом в эфире "112 Украина" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.
"Я бы сказал, на финишной прямой (процесс передачи пленных, - ред.). Мы действуем в рамках закона, мы не пиратская республика, есть определенная процедура, по которой мы идем… Это люди, которые имеют непосредственное отношение к АТО, их подавали в списке. Как знак доброй воли, 6 женщин и 9 больных. Надеемся, что со стороны Москвы будет тоже принято решение в канун праздников, мы надеемся, что это так называемое православное государство будет действовать как Украина", - сказал Тандит.
При этом он подчеркнул, что Украина продолжает делать все для того, чтобы освободить своих пленных из ОРДЛО.
"Мы делаем все, чтобы освободить наших оставшихся ребят. Мы предложили беспрецедентное условие операции, мы готовы отдавать за каждого нашего героя четверых. Мы говорим, что мы готовы отдать 228, забрав 57 человек. Для нас это очень важно. Мы понимаем, что решения принимаются в Кремле и мы делаем все, чтобы процесс возобновился", - сказал он.
"Мы используем абсолютно все методы, начиная от помощи со стороны специальных служб, заканчивая услугами волонтеров, безыменных героев. Также нам помогают представители церкви. У одного из наших заложников в руке пуля… Мы проводим специальные мероприятия, чтобы понимать, что там внутри. Нам помогают международные организации, которые с ними встречаются. Мы знаем, в каком состоянии они находятся. Да, конечно (знаем, в каких условиях удерживаются)", - добавил Тандит.
Фото: sharij.net/
Теги: Донбасс, обмен, СБУ, пленные
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