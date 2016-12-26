Объединение "ДНР" и "ЛНР": Дейнека говорит о диалоге, а Пушилин не исключает такой поворот событий

26.12.2016 16:19

Представитель "ДНР" на минских переговорах Денис Пушилин заявил о возможном объединении "ДНР" с "ЛНР". Об этом сообщает один из сепаратистских сайтов.

При этом он подчеркнул, что этот вопрос на повестке дня пока не стоит. Он отметил: "Никто не рассматривает на данном этапе целесообразность данного объединения в связи с тем, что под минскими соглашениями стоят подписи непосредственно Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Никаких пожарных событий, способствующих тому, что прямо сейчас надо объединять, пока не видим. Не исключаем, что в будущем ситуация будет меняться, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня".

В то же время полпред "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что "взаимодействие ЛНР и ДНР достаточно тесное" и подчеркнул: "Республики между собой взаимодействуют тесно, рядом живут. Процессы, которые происходят между республиками, должны быть наглядным примером, как налаживать диалог".