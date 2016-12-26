Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Объединение "ДНР" и "ЛНР": Дейнека говорит о диалоге, а Пушилин не исключает такой поворот событий

26.12.2016 16:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Объединение "ДНР" и "ЛНР": Дейнека говорит о диалоге, а Пушилин не исключает такой поворот событий

Представитель "ДНР" на минских переговорах Денис Пушилин заявил о возможном объединении "ДНР" с "ЛНР". Об этом  сообщает один из сепаратистских сайтов.

При этом он подчеркнул, что этот вопрос на повестке дня пока не стоит. Он отметил: "Никто не рассматривает на данном этапе целесообразность данного объединения в связи с тем, что под минскими соглашениями стоят подписи непосредственно Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Никаких пожарных событий, способствующих тому, что прямо сейчас надо объединять, пока не видим. Не исключаем, что в будущем ситуация будет меняться, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня".

В то же время полпред "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что "взаимодействие ЛНР и ДНР достаточно тесное" и подчеркнул: "Республики между собой взаимодействуют тесно, рядом живут. Процессы, которые происходят между республиками, должны быть наглядным примером, как налаживать диалог".


Фото: dan-news.info/

Теги: Донбасс, объединение, ДНР, ЛНР, Пушилин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх