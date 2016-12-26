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Оккупированному Донбассу ни воды, ни электричества - ветераны АТО намерены серьезно бороться с "республиками"

26.12.2016 14:35
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Оккупированному Донбассу ни воды, ни электричества - ветераны АТО намерены серьезно бороться с "республиками"

Ветераны АТО намерены на законодательном уровне добиваться прекращения электро- и водоснабжения на оккупированных территориях Донбасса. В частности на этом во время брифинга отметил бывший и.о. начальника штаба батальона “Айдар” Валентин Лихолит, сообщает 112.ua.

"С террористами нужно говорить силой, а не уговорами. Будем на государственном уровне добиваться, чтобы туда не шли электричество и вода. Это война. Люди, которые остались на оккупированных территориях, нас поймут", - отметил он.

По словам Лихолита, борьба с незаконными поставками грузов на оккупированные территории будет также происходить в координации с местным населением. "Все пути нам известны. Мы координируем действия с местными жителями. Это боевая операция", - подчеркнул он.

Напомним, ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". По словам ветеранов АТО, на этот раз блокада будет более серьезная, чем годами ранее. В первую очередь намерены бороться с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет.

Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. Боевики должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.


Фото: censoru.net/

Теги: Донбасс, вода, электричество, блокада, ДНР, ЛНР, ветераны
 
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