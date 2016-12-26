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Оккупированный Донбасс превратился в колонию Украины, у которой нет никаких перспектив - журналист
Последние лет пять перед войной был бум, расцвет Донецка, провели Евро-2012 — это был один из лучших для жизни городов в Украине. Я думаю, на нашем веку Донецк не оправится. Даже если Донецк вернется в Украину, там не построят такой шикарный аэропорт или "Донбасс Арену", на это денег у страны просто нет, да и общество это бы не одобрило.
Об этом заявил известный блогер и журналист Денис Казанский в интервью ONLINE.UA.
Да, в Донецкой области был низкий уровень жизни, грязные депрессивные города в руинах с этими совковыми мэрами, которые абсолютно ничего не делали. Но сам Донецк был жемчужиной. А сейчас на этот упадок просто больно смотреть, по сути, огромные средства просто выброшены в никуда. От аэропорта ничего не осталось, даже развалины растянули на металлолом, Западный автовокзал разбомбили. На поле "Донбасс-Арены" можно сажать картошку — больше стадион ни на что не пригоден.
Город существует, но это именно существование, отсутствие всяких перспектив, Донецк потерял шансы стать современным европейским городом, развивать инфраструктуру, строить великолепные здания. Донецк может стать Тирасполем, но это хреновая перспектива. Донецк может стать Сухуми — но это тоже хреновая перспектива. Люди поставили крест на перспективах. Я не знаю нормальных амбициозных людей, которые хотели бы жить в Тирасполе и Сухуми — планировали делать там бизнес, запускать стартапы.
Конечно, в Донецке можно работать таксистом или продавцом шаурмы. Шаурма в Донецке будет продаваться — это факт.
Нынешнее положение — это схема отношений колонии и метрополии. По сути, произошло превращение Донбасса в колонию Украины. Самое потрясающее, почему люди на Донбассе этого не видят. Как было раньше? В Луганске и Донецке плавили металл, добывали уголь, работало машиностроение, Донбасс давал значительную долю экспорта, повышался ВВП, пополнялся бюджет. Однако обратно из бюджета на Донбасс направлялись колоссальные дотации и субвенции. Перед Евро-2012 в Донецк бухнули невероятное количество денег, постоянно что-то строилось. Грубо говоря, если Донецк отдавал уголь, то взамен город получал аэропорт, "Донбасс-арену", новый ЖД-вокзал, Западный автовокзал, реконструкцию центральных улиц. В 2013 году шахты получили почти два миллиарда долларов дотаций. Часть разворовывалась, но, тем не менее, — часть шла в дело. А что получается сейчас?
Донбасс продолжает давать Украине уголь и металл, Украина использует это для своих целей, часть экспортирует, донбасские предприятия в Украине зарегистрированы — то есть налоги платят. И при этом ничего обратно Украина не отдает, то, что разрушено, не восстанавливается, тем более, не строятся никакие аэропорты. Вот это отношение к колонии, которую используют как сырьевой придаток. Причем Донбасс в колонию превратили Захарченко и Плотницкий, превратили шахтеров в рабов из Конго и Уганды, которые пашут на алмазных приисках и плантациях за копейки. Донбасс превратился в колонию Украины
Вопрос: почему мы продолжаем с ними и торговать, и воевать — он основополагающий. Они продолжают убивать украинцев, держат их в подвалах, мучают — а в то же время, мы с ними торгуем, то есть, поддерживаем на плаву. А ведь Украина могла бы их экономически задушить. Я согласен, даже если в ОРДЛО будет какая-то непризнанная Абхазия, нам придется какие-то отношения поддерживать, но только после того, как они перестанут стрелять.
И мне непонятно, почему Украина не ставит ультиматум и не требует прекращения огня. Говорят, что нам необходима работа предприятий на оккупированных территориях, чтобы пополнять бюджет — это не так! Эти предприятия можно легко заменить мощностями, которые есть в Украине. У нас металлургические заводы не загружены полностью, они выплавляют меньше металла, чтобы заводы, которые работают в оккупации, тоже могли выполнять какие-то объемы.
Легко можно перераспределить эту нагрузку. Например, у Рината Ахметова есть три комбината — два в Мариуполе и один в Енакиево. И два мариупольских предприятия легко могут взять на себя нагрузку Енакиево. То есть Ахметов может легко закрыть один комбинат без ущерба для своего бизнеса и без ущерба для ВВП Украины. При этом мы бы уже не вкладывали средства в экономику Енакиево и Алчевска. И это легко можно сделать при наличии политической воли.
И смысл, конечно, не в том, чтобы заморить голодом людей в Енакиево и Алчевске, а в том, чтобы поставить условия, сказать: "Смотрите, вы стреляете, и ваши предприятия стоят! Как только прекращаете огонь, можете провозить руду и выплавлять!" И второй момент — отдавайте наших пленных. Пока не отдадите пленных, ни один вагон не пересечет "границу" ЛНР-ДНР. Хотя бы так: можно прекратить убийства и похищение людей. Но даже этого не делается.
И с углем та же ситуация — Украина могла бы процентов на восемьдесят отказаться от донецкого угля. Зачем его покупают? Для ТЭЦ, чтобы вырабатывать электричество. Но у нас не загружены на полную мощность атомные электростанции. У нас даже простаивал "Энергоатом", из-за какого-то дурацкого иска произвели меньше электроэнергии, чем раньше. И мы можем загрузить атомные электростанции и, соответственно, разгрузить ТЭЦ. А уголь покупать за границей, в ОРДЛО покупать какие-то крохи, если это действительно необходимо.
Эти действия приведут к тому, что смысл существования "республик" вообще потеряется, даже на положении колоний. Ведь и Россия в них вкладываться не будет, в России нет коммунизма, Путин не может, скажем, заставить Дерипаску покупать металл в Енакиево. Поэтому и машиностроению пришел конец. Встали Стахановский вагоностроительный завод и "Лугансктепловоз", принадлежащий, кстати, россиянам. Предприятия не могут работать в таких непростых условиях, возможен только вывоз, грубо говоря, "колониальных товаров" — угля, металла, а на высокотехнологичном производстве можно ставить крест. В Стаханове собираются делать кастрюли, детские санки, производство вагонов — это уже в прошлом.
Только человек, который ненавидит Донбасс, мог бы придумать и воплотить в жизнь такой коварный план. Вот если есть донбассофобы, можно их поздравить — они сделали все четко и красиво. А бандеровцы-дураки все что-то строили, отправляли средства на поддержку и развитие Донбасса.
Так что, можно подытожить — все, что случилось, колоссально невыгодно самому Донбассу.
Фото: news.online.ua/
Теги: Украина, Донбасс, война, колония, развитие, дегустация, оккупация
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