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Архив - Донецкая область

Пассажиры мариупольского троллейбуса стали заложниками неадекватной пассажирки с ножом

26.12.2016 13:30
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Пассажиры мариупольского троллейбуса стали заложниками неадекватной пассажирки с ножом

Сегодня около 9 утра на площади Кирова в Мариуполе неизвестная женщина угрожала ножом пассажирам троллейбуса, сообщает 0629.com.ua.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, одновременно на пульт "102" поступило 11 вызовов от пассажиров троллейбуса. Все они заявили, что неизвестная женщина в неадекватном состоянии угрожает им ножом.

На место прибыли сотрудники патрульной полиции. Они попытались применить меры психологического воздействия и уговорить женщину бросить нож, но это не помогло. Мариупольчанка спрятала нож за спину, но продолжала высказывать угрозы.

Патрульные стали действовать иначе. Они подобрались к женщине с двух сторон, затем им удалось отобрать нож.

На место была вызвана "скорая помощь". Медики увезли женщину.

Как удалось узнать, мариупольчанке 37 лет и она не состоит на психиатрическом учете. Ее отвезли по адресу прописки. Мать женщины наотрез отказалась от госпитализации ее дочери в психиатрическую клинику. Согласно законодательству, врачи сделать это насильно не имели права.

В настоящее время данным делом занимаются следователи полиции.


Фото: https://www.0629.com.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, пассажиры, нож, троллейбус
 
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