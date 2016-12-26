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Пассажиры мариупольского троллейбуса стали заложниками неадекватной пассажирки с ножом
Сегодня около 9 утра на площади Кирова в Мариуполе неизвестная женщина угрожала ножом пассажирам троллейбуса, сообщает 0629.com.ua.
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, одновременно на пульт "102" поступило 11 вызовов от пассажиров троллейбуса. Все они заявили, что неизвестная женщина в неадекватном состоянии угрожает им ножом.
На место прибыли сотрудники патрульной полиции. Они попытались применить меры психологического воздействия и уговорить женщину бросить нож, но это не помогло. Мариупольчанка спрятала нож за спину, но продолжала высказывать угрозы.
Патрульные стали действовать иначе. Они подобрались к женщине с двух сторон, затем им удалось отобрать нож.
На место была вызвана "скорая помощь". Медики увезли женщину.
Как удалось узнать, мариупольчанке 37 лет и она не состоит на психиатрическом учете. Ее отвезли по адресу прописки. Мать женщины наотрез отказалась от госпитализации ее дочери в психиатрическую клинику. Согласно законодательству, врачи сделать это насильно не имели права.
В настоящее время данным делом занимаются следователи полиции.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, пассажиры, нож, троллейбус
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