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Архив - Донецкая область

Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена в полном объеме (ФОТО)

26.12.2016 07:05
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Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена в полном объеме (ФОТО)

Восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК в facebook.

Станция обеспечивает водоснабжение Авдеевки и Ясиноватой. 

Под угрозой полной остановки снова оказался бы Авдеевский коксохимический завод. 

Кроме того, были повреждены высоковольтные линии электропередач к подстанциям, которые обеспечивают водоснабжение Торецка, Горловки, Донецка и Мариуполя. То есть без питьевой воды могли остаться полмиллиона человек.  

Оперативно были проведены ремонтно-восстановительные работы. 

Напомним,  ДФС остановилась 24 декабря. Без водоснабжения тогда снова осталась Авдеевка.

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг призывал отвести войска в районе Донецкой фильтровальной станции.  


Фото: https://www.facebook.com

Теги: Донецк, Донбасс, работа, восстановление, фильтровальная станция
 
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