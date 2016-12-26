Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена в полном объеме (ФОТО)

26.12.2016 07:05

Восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК в facebook.

Станция обеспечивает водоснабжение Авдеевки и Ясиноватой.

Под угрозой полной остановки снова оказался бы Авдеевский коксохимический завод.

Кроме того, были повреждены высоковольтные линии электропередач к подстанциям, которые обеспечивают водоснабжение Торецка, Горловки, Донецка и Мариуполя. То есть без питьевой воды могли остаться полмиллиона человек.

Оперативно были проведены ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, ДФС остановилась 24 декабря. Без водоснабжения тогда снова осталась Авдеевка.

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг призывал отвести войска в районе Донецкой фильтровальной станции.