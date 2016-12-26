"Русский мир" в Широкино (ФОТО)

26.12.2016 13:34

В Сети появились фото разрушенного войной поселка Широкино под Мариуполем. Данные фото появились в "Фейсбуке" у волонтера Юлии Толмачевой, пишет 0629.com.ua.



На фото видны разрушенные дома в некогда зажиточном поселке Широкино. Выбитые стекла, обваленные крышы, изрешеченные осколками стены - вот что оставили российские наемники от мирных домов.



“Русский мир в Широкино... Местное население, вы думали, будет по-другому?” - написала Юлия Толмачева на своей странице.