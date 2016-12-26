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СБУ задержала полицейского, который взимал дань с торговцев в районе КПВВ "Новотроицкое"

26.12.2016 14:02
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СБУ задержала полицейского, который взимал дань с торговцев в районе КПВВ "Новотроицкое"

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в систематическом взяточничестве в районе проведения антитеррористической операции старшего участкового инспектора одного из отделов полиции Донецкой области.

"Полицейский постоянно требовал деньги с мелких предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при торговле на стихийном рынке рядом с КПВВ Новотроицкое. В частности, правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения "оборотнем" еженедельной дани с коммерсантов", - рассказали в ведомстве.

Как сообщается, задержали вымогателя при получении очередной части взятки.

"Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", - добавили в ведомстве.


Фото: https://ssu.gov.ua

Теги: Донбасс, рынок, СБУ, крыша, Новотроицкое, полицейский, КПВВ
 
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