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Ситуация на блокпостах: огромный пассажиропоток, автомобильные очереди, напряженнее всего на КПВВ "Марьинка"
26.12.2016 11:23
За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО, пересекли 23 тысячи человек и 3,9 тысяч транспортных средств.
В частности, как сообщает Государственная порграничная служба Украины :
«Майорск» – 5280 человек и 730 транспортных средств;
«Марьинка» – 6300 человек и 1300 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 4450 человек и 980 транспортных средств;
«Гнутово» – 3115 человек и 820 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 3820 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорск» – 80/150; «Марьинка» – 150/250; «Новотроицкое» – 0/100; «Гнутове» – 160/40.
Фото: www.mariupolnews.com.ua/
Теги: Донбасс, автомобиль, блокпост, Госпогранслужба, пропускная система, очереди
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