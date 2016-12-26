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Советник Авакова выступает за экономическую блокаду оккупированного Донбасса
26.12.2016 11:03
Советник министра МВД Зорян Шкиряк выступает за полное прекращение коммерческих отношений с временно оккупированными районами Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Лично я - за экономическую блокаду. Я имею в виду за прекращение любых коммерческих отношений с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Коммуникации людей (это не касается, - ред.) - это будет неправильно. Там остается большое количество патриотов. Безусловно, они в меньшинстве, но они там есть. Они должны иметь возможность приезжать в Украину", - отметил он.
Фото: rian.com.ua/
Теги: экономика, Украина, Донбасс, блокада, ДНР, ЛНР
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