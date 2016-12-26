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Светлодарская дуга: противник перебросил на передовую около 70 боевиков с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами
Нынешнее объявленное «перемирие» постигла та же участь, что и все предыдущие подобные «перемирия» за годы войны на Донбассе – российско-террористические войска продолжают обстрелы позиций сил АТО и гражданских объектов, не смотря на достигнутые «договоренности». Об этом на своей странице в facebook пи шет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Продолжает оставаться напряжённой ситуация на Светлодарской дуге. Фиксировалось использование российско-террористическими войсками артиллерии – огонь из 122-мм артиллерии юго-восточнее Луганского (разрывы в полях), активно на передовой – стрелковое вооружение, гранатомёты, несколько огневых налётов с использованием 82-мм и 120-мм миномётов по переднему краю. С замаскированных позиций на переднем крае в районе северо-восточнее Калиновки оккупанты использовали БМП-2 (огонь из штатного вооружения).
В районе Светлодарской дуги противник подтянул на Молочный и Калиновку усиление своим передовым подразделениям из составы резервной группы, ранее развернутой за дорогой Е-50 на участке Углегорск – Булавино (группа ИС сообщала о ее переброске в данный район). К передовой переброшено до мотострелковой роты в разреженных боевых порядках, 4 ед. БМП-2, 2 ед. МТ-ЛБ. Всего выдвинулось вперёд 65-70 боевиков, разбитых на группы по 10-15 чел., с собой имеют крупнокалиберные пулемёты и несколько станковых гранатомётов (5-6 ед.).
Фото: lb.uа
Теги: Донбасс, война, боевики, Светлодарская дуга
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