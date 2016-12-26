Украинская разведка обнародовала потери боевиков и "ихтамнетов" за прошедшую неделю

26.12.2016 10:58

Потери противника за прошедшую неделю (19-25 декабря) составляют 18 убитых военнослужащих и 38 раненых, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В период 19-25 декабря потери противника составили: 18 военнослужащих убитыми и 38 ранеными. Из них в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ трое военнослужащих убиты и пять ранены. В составе 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК ВС РФ ранен один военнослужащий. В составе 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК 15 военнослужащих убиты и 32 ранены", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке в понедельник.

В разведке также указали, что за прошедшую неделю, в результате попыток противника занять новые позиции на Светлодарской дуге и нарушений во время транспортировки оружия и боеприпасов, неудовлетворительных условий службы и медицинского обеспечения увеличилось количество погибших и травмированных военнослужащих соединений и воинских частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

ГУР информирует, что в гражданских больницах Луганска введен режим ограничения доступа посетителей в связи с сокрытием размещения большого количества раненых военнослужащих российских войск. "Морг главной городской больницы заполнен убитыми российскими военнослужащими. В медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Луганской области проводится выписка больных гражданских лиц для освобождения мест для раненых военнослужащих", - отмечает украинская разведка.