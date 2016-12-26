Украинской стороне передали тела погибших военных на Светлодарской дуге, появились подробности

26.12.2016 07:19

Тела наших погибших на Светлодарской дуге воинов, которых офицеры ЦВС забрали у сепаратистов, только что прошли первичную судмедэкспертизу. По предварительному заключению специалиста "следов пыток и издевательств нет, смерть наступила в результате пулевых ранений".

Об этом на своей странице в facebooк сообщил волонтер Александр Сурков.

"Инфа от тех, кто врать не обучен, это те кто непосредественно вели переговоры и обеспечили весь процесс. Офицеры, которых я знаю лично с 2014 года. К сожалению, они категорически запрещают указывать свои имена ...", -говорится в сообщении.