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Архив - Донецкая область

Украинской стороне передали тела погибших военных на Светлодарской дуге, появились подробности

26.12.2016 07:19
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Украинской стороне передали тела погибших военных на Светлодарской дуге, появились подробности

Тела наших погибших на Светлодарской дуге воинов, которых офицеры ЦВС забрали у сепаратистов, только что прошли первичную судмедэкспертизу. По предварительному заключению специалиста "следов пыток и издевательств нет, смерть наступила в результате пулевых ранений".

Об этом на своей странице в facebooк сообщил волонтер Александр Сурков.

"Инфа от тех, кто врать не обучен, это те кто непосредественно вели переговоры и обеспечили весь процесс. Офицеры, которых я знаю лично с 2014 года. К сожалению, они категорически запрещают указывать свои имена ...", -говорится в сообщении.

По информации Суркова, тела отправлены в Днепр, где будет произведено уже полное освидетельствование.

 


Фото: www.unian.uа

Теги: Донбасс, погибший, тела, волонтеры, Светлодарская дуга
 
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