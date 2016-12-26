В "ДНР" подозревают руководство Снежнянского машзавода в работе на Украину

26.12.2016 09:33

Об этом на своей странице в facebook пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В «администрации главы ДНР» рассматривается вопрос о якобы имеющей место тайной работе предприятия «Снежнянский машиностроительный завод» (г.Снежное Донецкой обл., ул. Терешковой 3) в интересах Вооруженных сил Украины по изготовлению деталей к двигателям и др. продукции. Завод специализируется на изготовлении запчастей к шахтному и котельному оборудованию, сельхозтехники (мотоблоки, мотокультиваторы и пр.), воздухонагревателей. Представители предприятия отрицают какое-либо сотрудничество с силовыми структурами Украины и в неофициальных беседах предполагают, что таким образом создается предлог для ликвидации предприятия (вывоза в РФ или распила на металлолом)", - говорится в сообщении.