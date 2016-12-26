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В ДНРовских супермаркетах появился алкоголь, произведенных в Украине, у покупателей ажиотах

26.12.2016 09:43
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В ДНРовских супермаркетах появился алкоголь, произведенных в Украине, у покупателей ажиотах

Об этом в facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Сразу в нескольких городах "ДНР" в ряде магазинов (прежде всего в сети "Первый республиканский супермаркет") в преддверии новогодних праздников появились крупные партии алкогольных напитков (водка, ликёры, шампанское, несколько сортов вина), изготовленных на неоккупированной территории Украины. Среди покупателей появление данных товаров вызвало ажиотаж. Каналы поступления данной продукции неизвестны. "Первый республиканский супермаркет" – это "отжатая" в оккупированных районах Донецкой обл. торговая сеть АТБ, которую возглавил Ставрос Багателия (09.06.1983 г.р., боевик "ДНР", главарь абхазского бандформирования "Пятнашка"),- говорится в сообщении.


Фото: nua.in.ua/

Теги: Украина, Донбасс, алкоголь, производство, супермаркет, ДНР
 
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