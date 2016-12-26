В Доброполье пенсионер бросился под поезд и погиб

26.12.2016 15:35

Пожилой мужчина погиб, бросившись под поезд на станции "Доброполье" в воскресенье, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.



Вчера, 25 декабря, в дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от диспетчера железнодорожной станции "Доброполье" о том, что неизвестный бросился под поезд. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.



Следственно-оперативная группа при опросе очевидцев на месте происшествия выяснила, что мужчина стоял на платформе, а когда услышал звуковой сигнал, сразу прыгнул под грузовой поезд, который прибывал на станцию "Доброполье".



Погибшим оказался 75-летний местный житель.



"По словам его родственников, в последнее время мужчина страдал от провалов в памяти, однако в целом вел себя адекватно. Причины, побудившие пенсионера свести счеты с жизнью, пока неизвестны", - говорится в сообщении.



Проводится проверка