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Архив - Донецкая область

В Доброполье пенсионер бросился под поезд и погиб

26.12.2016 15:35
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В Доброполье пенсионер бросился под поезд и погиб

Пожилой мужчина погиб, бросившись под поезд на станции "Доброполье" в воскресенье,  сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области. 

Вчера, 25 декабря, в дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от диспетчера железнодорожной станции "Доброполье" о том, что неизвестный бросился под поезд. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. 

Следственно-оперативная группа при опросе очевидцев на месте происшествия выяснила, что мужчина стоял на платформе, а когда услышал звуковой сигнал, сразу прыгнул под грузовой поезд, который прибывал на станцию "Доброполье". 

Погибшим оказался 75-летний местный житель. 

"По словам его родственников, в последнее время мужчина страдал от провалов в памяти, однако в целом вел себя адекватно. Причины, побудившие пенсионера свести счеты с жизнью, пока неизвестны", - говорится в сообщении. 

Проводится проверка 


Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/

Теги: Донбасс, Доброполье, мужчина, поезд
 
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