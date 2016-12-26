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Архив - Донецкая область

В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие

26.12.2016 07:17
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В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Донецке вечером сегодня, 25 декабря, прогремел взрыв во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Пол часа назад двоих днровцев скорая забирала раненых», — написал один из авторов.

«Взрыв гранаты под многоэтажкой», — добавил он.

Район, в котором прогремел взрыв, не уточняется. Подробности также не известны.

(Орфография и стилистика автора полностью сохранены).

Источник: "ДонПресс".


Фото: censor.net.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, дом, взрыв
 
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