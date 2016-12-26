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В Донецкой области (без учета оккупированной территории) средняя зарплата выросла до 6733 гривен

26.12.2016 12:34
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В Донецкой области (без учета оккупированной территории) средняя зарплата выросла до 6733 гривен

В январе–октябре 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений и организаций (с численностью занятых 10 и больше человек) составила в Донецкой области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) 5970 грн. По сравнению с январем–октябрем 2015 года показатель возрос на 22,4%, реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) повысилась на 2,6%.

Об этом сообщает главное управление статистики в Донецкой области.

В октябре 2016 года средняя зарплата составила 6733 грн, что по сравнению с предыдущим месяцем номинально больше на 11,9%, по сравнению с октябрем 2015 года – на 25,9%. Реальная зарплата в октябре по сравнению с сентябрем 2016 года возросла на 8,1%, по сравнению с октябрем 2015 года – на 13,4%.

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 ноября 2016 года составила в области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) 343,6 млн.грн. В течение октября долги уменьшились на 6,2%, по сравнению с 1 января 2016 года они меньше на 4,7%. Невыплаченная зарплата эквивалентна 11,0% фонда оплаты труда, начисленного в октябре. Долги по зарплате на экономически активных предприятиях на 1 ноября 2016 года составили 310,5 млн.грн, или 90,4% всей задолженности. По сравнению с задолженностью на 1 октября это меньше на 6,7%, по сравнению с началом 2016 года – на 5,7%.


Фото: www.62.uа

Теги: Донбасс, Донецкая область, зарплата, рост
 
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