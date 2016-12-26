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В Киеве задержали мошенника в офицерской форме, якобы собиравшего деньги на АТО
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенника, который, представляясь полковником Вооруженных сил Украины, "собирал" деньги на материальную поддержку участников антитеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленник уже имел проблемы с законом за подделку документов и незаконное хранение оружия. По информации спецслужбы, используя поддельные документы офицера, мошенник успел получить несколько сотен тысяч гривен от бизнесменов и чиновников якобы на помощь различным военным подразделениям. Правоохранители получили дополнительную информацию о злоумышленнике от одного из украинских телевизионных каналов.
Сотрудники спецслужбы совместно с Нацполицией задержали псевдоофицера недалеко от столичного железнодорожного вокзала во время поселения в военной форме с шевронами подразделения ВДВ Вооруженных сил Украины в один из хостелов. Оперативники СБ Украины изъяли у мошенника поддельные удостоверения полковника Главного управления разведки Минобороны и участника боевых действий. У злоумышленника также обнаружено специальное техническое средство для сканирования радиочастот.
Фото: donbass.uа
Теги: Донбасс, Киев, деньги, СБУ, мошенник, АТО
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