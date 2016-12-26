В Киеве задержан один из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировались боевики

26.12.2016 18:22

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировались боевики "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала функционировать на временно оккупированной территории. Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов", – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления.

Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех бизнесменов и менеджеров, причастных к сделке.