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Архив - Донецкая область

В Красногоровке Донецкой области задержали сбежавшего из "ДНР" боевика (ВИДЕО)

26.12.2016 14:54
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В Красногоровке Донецкой области задержали сбежавшего из "ДНР" боевика (ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности Украины в городе Красногоровка Донецкой области задержали боевика одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Как сообщает пресс-центр СБУ правоохранители установили, что мужчина в 2014-2015 годах находился в составе террористической группировки "ДНР", где, в частности, подвозил боеприпасы боевикам. Не получив обещанных денег, он сначала уехал в Россию, а затем перебрался к родственникам в Красногоровку, скрываясь там длительное время.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Боевике сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.


Фото: https://ssu.gov.ua/

Теги: Донбасс, боевик, Красногоровка, СБУ
 
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