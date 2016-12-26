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В Минобороны озвучили боевые и небоевые потери украинской армии в 2016 году
Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов. Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос "ВВС Украина".
"Количество потерь в 2016 году: боевых – 211, небоевых – 256", – отмечается в сообщении.
В управлении также сообщили, что в течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в ВСУ составляют более 100 единиц".
При этом за год контракты на службу в украинской армии подписали около 7,5 тысяч человек.
Также украинская армия получила 1 тыс. единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены Вооруженным силам.
Отметим, за время проведения АТО погибли 3064 представителей силовых структур. Такие цифры озвучили в Генштабе ВСУ в конце ноября 2016 года.
Среди погибших силовиков, 2636 человек являются военнослужащими ВСУ, 2148 – боевые потери. Почти 11 тысяч силовиков получили ранения.
Фото: korrespondent.net/
Теги: Донбасс, война, потери, ВСУ
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