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В Минобороны озвучили боевые и небоевые потери украинской армии в 2016 году

26.12.2016 17:43
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В Минобороны озвучили боевые и небоевые потери украинской армии в 2016 году

Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов. Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос "ВВС Украина".

"Количество потерь в 2016 году: боевых – 211, небоевых – 256", – отмечается в сообщении.

В управлении также сообщили, что в течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в ВСУ составляют более 100 единиц".

При этом за год контракты на службу в украинской армии подписали около 7,5 тысяч человек.

Также украинская армия получила 1 тыс. единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены Вооруженным силам.

Отметим, за время проведения АТО погибли 3064 представителей силовых структур. Такие цифры озвучили в Генштабе ВСУ в конце ноября 2016 года.

Среди погибших силовиков, 2636 человек являются военнослужащими ВСУ, 2148 – боевые потери. Почти 11 тысяч силовиков получили ранения.


Фото: korrespondent.net/

Теги: Донбасс, война, потери, ВСУ
 
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