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Архив - Донецкая область

В оккупированной части Донецкой области горит шахта "Комсомолец Донбасса"

26.12.2016 10:09
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В оккупированной части Донецкой области горит шахта "Комсомолец Донбасса"

В городе Кировское (временно оккупированная территория Донецкой области) горит шахта «Комсомолец Донбасса». Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Пожар, по их словам, возник еще 21 декабря и продолжается до сих пор.

Возгорание не могут остановить в конвейерной выработке 4 северной лавы на глубине 810 м.

Никаких официальных сообщений о данном ЧП нет. Также нет информации о пострадавших.


Фото: www.specialauto.ru/

Теги: Донбасс, Кировское, пожар, шахта "Комсомолец Донбасса"
 
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