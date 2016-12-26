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В оккупированной части Донецкой области горит шахта "Комсомолец Донбасса"
26.12.2016 10:09
В городе Кировское (временно оккупированная территория Донецкой области) горит шахта «Комсомолец Донбасса». Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Пожар, по их словам, возник еще 21 декабря и продолжается до сих пор.
Возгорание не могут остановить в конвейерной выработке 4 северной лавы на глубине 810 м.
Никаких официальных сообщений о данном ЧП нет. Также нет информации о пострадавших.
Фото: www.specialauto.ru/
Теги: Донбасс, Кировское, пожар, шахта "Комсомолец Донбасса"
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