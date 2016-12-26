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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке появились поддельные российские рубли

26.12.2016 11:48
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В оккупированном Донецке появились поддельные российские рубли

В оккупированном Донецке участились случаи обнаружения поддельных денежных знаков России. Об этом сообщают местные "правоохранители" и жители областного центра.

"Полиция" призвала граждан тщательно проверять получаемые от посторонних лиц денежные купюры. В данный момент уже выявлено 3 факта подделок. Во всех случаях это были банкноты номиналом 5000 руб. Горожане даже не подозревали о том, что денежные знаки фальшивые.

Чаще всего мошенники сбывают подделки в маленьких розничных магазинах, на рынках, в киосках и на заправках.

Дончанам указали на основные признаки фальшивок:

  • банкноты могут быть выполнены из двух склеенных между собой листов бумаги, что видно при тщательном осмотре края купюры.
  • перфорация на подделках наносится острым предметом, поэтому с обратной стороны чувствуется шероховатость.
  • краска на изображении и номере осыпается от небольшого трения, что недопустимо для настоящих банкнот.
  • нечеткое изображение, размытый рисунок.
  • отсутствие водяного знака, защитной нити, небольшого рельефа на надписи "БИЛЕТ БАНКА РОССИИ".
  • больше/меньше двух букв и семи цифр в серии и номере купюры.

Фото: bolser.ru/

Теги: Донецк, Донбасс, рубль, подделка
 
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