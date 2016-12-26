В оккупированном Донецке появились поддельные российские рубли

26.12.2016 11:48

В оккупированном Донецке участились случаи обнаружения поддельных денежных знаков России. Об этом сообщают местные "правоохранители" и жители областного центра.

"Полиция" призвала граждан тщательно проверять получаемые от посторонних лиц денежные купюры. В данный момент уже выявлено 3 факта подделок. Во всех случаях это были банкноты номиналом 5000 руб. Горожане даже не подозревали о том, что денежные знаки фальшивые.

Чаще всего мошенники сбывают подделки в маленьких розничных магазинах, на рынках, в киосках и на заправках.

Дончанам указали на основные признаки фальшивок: