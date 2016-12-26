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В прифронтовом Торецке сотрудники СБУ разоблачили агентурную сеть боевиков
26.12.2016 10:20
Служба безопасности Украины разоблачила целую сеть агентов боевиков на Донбассе, из-за которых погибали люди. Об этом идет речь в сюжете ТСН.
В сюжете показывают задержание нескольких информаторов. Новость передает "Остров".
"Пожилая женщина без всяких колебаний убивала украинских солдат. Днем она получала украинскую пенсию. Вечером точно наводила вражескую артиллерию на украинские позиции. На вопрос: "За что?" ответить не может. "Украина нормальная. Пенсию, слава Богу, платят", – говорит пенсионерка Ольга Любочко. Именно она была корректировщицей обстрелов боевиков. Как минимум от одного ее звонка здесь погибли люди. Эта женщина – лишь часть мощной сети, которую враг развернул в украинских прифронтовых селах", - говорится в сюжете.
Отмечается, что сеть информаторов – разветвленная. Это разные люди, по статусу, по средствам. При этом некоторые информаторы поставляли информацию боевикам целыми семьями, не думая об опасности для собственных детей.
В частности, контрразведчики задержали Анатолия Приму, который "сливал" боевикам информацию о позициях Вооруженных сил Украины. Агент работал семейным подрядом. Привлек к сбору информации жену и дочь. Отца задержали на выходе из шахты. Впоследствии выясняется, что его сын тоже воюет против Украины. Последнее задание шахтера-оборотня – собрать информацию о системах противовоздушной обороны в Торецке.
Координатор информационной сети Роман Коровин, более известный как "Рэмбо", находится в оккупированной Горловке. Он бывший офицер МВД вместе с другим предателем Сергеем Громенко создали сеть информаторов в Торецке. В телефонных разговорах горловские кураторы как могут подогревают ненависть своих агентов к украинской армии.
По данным контрразведки, против Украины в прифронтовой полосе работают сотни оборотней. Отмечается, что боевик "Филин" мобилизует все контакты в Торецке – друзей, родственников, собственную жену, даже бывшую любовницу. Больше десятка человек.
"Я не давал информацию. Я просто общался со своим свояком", – убеждает еще один информатор боевиков Александр Шевченко. Он врет, о чем свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры. Женский голос принадлежит жене боевика Филатова. Она наводит – он стреляет. Чтобы не успела убежать из города, к ней пожаловали ночью. Ни один из них не получал деньги за свою грязную работу. Говорят, что родились в Советском Союзе и хотят вернуть те времена. Но в мрачном Торецке, к сожалению, осталось немало похожих на задержанных. Тех, кто ненавидит настоящее, и ради прошлого готов убивать собственное будущее", - сообщается в сюжете.
Фото: blacksea.tv/
Теги: Донбасс, СБУ, агент, боевики
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