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В Украине началась выплата пенсий за январь 2017-го
26.12.2016 16:59
Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2017 года. Об этом сообщили на сайте ведомства.
"Сегодня, 26 декабря, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2017 года. На эти цели направлено 2 млрд гривен, что составляет почти 9% месячной потребности", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабмин выделил 10 млрд грн на выплату части январских пенсий в декабре.
Фото: finance.obozrevatel.com/
Теги: Украина, Донбасс, выплата, январь
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