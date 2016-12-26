Ветераны АТО заявили о значительном увеличении количества каналов торговли с "ДНР/ЛНР"

26.12.2016 15:22

Количество путей, по которым идет незаконная поставка грузов на оккупированные территории, по сравнении с 2014-2015 годами увеличилась, по некоторым направлениям, в пять раз. Об этом во время брифинга заявил начальник Штаба блокады оккупированных территорий Сергей Акимович, сообщает 112.ua.

"Количество сообщений, которые были в 2014-2015 годах, увеличились. По некоторым направлениях в три, четыре, пять раз. Они непостоянные, поскольку меняются в зависимости от тех контрактов, которые есть у террористов", - отметил он.

По словам Акимовича, у ветеранов АТО есть информация о восьми переходах. "Знаем когда и что туда везет. Кто крышует - сейчас устанавливаем", - подчеркнул он.

Акимович добавил, что блокада оккупированных территорий будет проводиться исключительно в рамках законодавства.

Напомним, ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". По словам ветеранов АТО, на этот раз блокада будет более серьезная, чем годами ранее. В первую очередь намерены бороться с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет.

Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. Боевики должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.