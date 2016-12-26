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Архив - Донецкая область

"Власти ДНР" распространяют слухи о договоренностях Кремля и Белого дома, касающиеся Донбасса

26.12.2016 09:54
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"Власти ДНР" распространяют слухи о договоренностях Кремля и Белого дома, касающиеся Донбасса

В "ДНР" и "ЛНР" (главным образом в оккупированных Донецке и Луганске) сотрудники местных "МГБ" весьма активно распространяют слухи о неких договоренностях В.Путина с Д.Трампом относительно снятия санкций с России с февраля-марта 2017 г и полного прекращения "военной помощи США" Украине, после чего, якобы, Вооруженные силы Украины не смогут продолжать боевые действия на Донбассе.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook.

В "ДНР" также отданы указания руководителям подконтрольным СМИ подготовить "ряд аналитических материалов" на данную тему.


Фото: verola.livejournal.com/

Теги: Донбасс, Путин, трамплин, ДНР, ЛНР
 
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