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Захарченко в "ДНР" объявил траур в связи с катастрофой российского самолета
Главарь "ДНР" Александр Захарченко объявил 26 декабря днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем. Об этом сегодня сообщили в "администрации руководителя республики", сообщают сепаратистские СМИ.
Напомним, самолет Ту-154 пропал вчера с радаров вскоре после вылета из Сочи. На его борту, по данным Минобороны РФ, было 84 пассажира и 8 членов экипажа: военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Среди пассажиров значится и Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Обломки Ту-154 были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
Фото: dan-news.info/
Теги: Донбасс, катастрофа, траур, самолет, Черное море, ДНР, Захарченко
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