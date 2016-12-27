Боевики устроили мощнейший обстрел позиций ВСУ в Донбассе

27.12.2016 09:25

Террористы подтвердили свое нежелание придерживаться Минских договоренностей, что показали прошедшие в зоне АТО сутки. Оккупанты против сил ВСУ совершили десятки вооруженных провокаций, обстреляв позиции украинских военных 37 раз.

Как сказано в утреннем сообщении от 27 декабря штаба АТО в Facebook, провокации были зафиксированы по всем направлениям фронта, боевики применили против сил АТО танки, 122-мм артиллерию, вооружение БМП, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.