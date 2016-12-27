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Боевики устроили мощнейший обстрел позиций ВСУ в Донбассе
Как сказано в утреннем сообщении от 27 декабря штаба АТО в Facebook, провокации были зафиксированы по всем направлениям фронта, боевики применили против сил АТО танки, 122-мм артиллерию, вооружение БМП, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.
Украинские военнослужащие вынуждены были один раз открыть ответный огонь, чтобы прекратить атаки сепаратистов.
На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска обстреляли Широкино, Талаковку, Марьинку, Павлополь и Водяное.
На Донецком направлении вооруженные провокации боевиков были совершены в направлении позиций ВСУ около Луганского, Авдеевки, Опытного, Южного, Зайцево.
Под мощный огонь гранатометов оккупантов "ЛНР" на Луганском направлении попала Станица Луганская.
Как сообщалось ранее, министр обороны Украины Степан Полторак признал, что террористы в первый же день объявленного с 00:00 часов 24 декабря очередного этапа перемирия в Донбассе на новогодние праздники, нарушили его.
Источник: dialog.ua.
Теги: Донбасс, обстрел, боевики, ВСУ
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