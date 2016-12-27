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«Хаос и анархия» на блокпостах

27.12.2016 17:35
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«Хаос и анархия» на блокпостах

Основатель общественной инициативы «Восстановление Донбасса» и лидер политической партии «Успішна країна» Александр Клименко раскритиковал украинскую власть за нежелание прекратить «хаос и анархию» на блокпостах.

«Сегодня общался с жителями Донбасса. И там из уст в уста передается одна новость – объявленная Семеном Семенченко торговая блокада региона. Мне вот интересно: Семенченко, батальон «Донбасс», какие-то некие ветераны боевых действий… А вы, собственно, кто такие, чтобы самовольно бороться с контрабандой? Или вы хотите забирать на блокпостах у богатых и отдавать бедным себе?», — пишет политик на своей странице в фэйсбук.

По мнению Александра Клименко, пока украинцы подвергаются унижениям, сутками парятся и мерзнут в автомобилях, у власти не хватает политической воли, чтобы наконец все это прекратить.

 

Источник: restoring-donbass.com.



Теги: Украина, Донбасс, блокпост, ДНР, ЛНР
 
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