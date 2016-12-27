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Суд вынес решение в отношении бухгалтера «Обжоры» по делу о финансировании «ДНР»
Суд арестовал бухгалтера сети супермаркетов «Обжора» Елену Муртазину, задержанную накануне Службой безопасности Украины.
Об этом «Комментариям» сообщил источник в правоохранительных органах.
Напомним, СМИ называют владельцем сети «Обжора» депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева. В СМИ уже были опубликованы документы, которые указывают на непосредственный контроль Соболева над сетью на оккупированных территориях.
Ранее СБУ сообщила о задержании топ-менеджера одной из сетей супермаркетов за финансирование самопровозглашенной «Донецкой народной республики». «В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала работать на временно оккупированной территории. Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления. Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении спецслужбы.
Напомним, до этого сообщалось, что процент с прибыли, которую приносили магазины, бизнесмены платили незаконным организациям террористов.
По результатам обысков, проведенных в центре Киева по месту жительства и офисах злоумышленников, правоохранителями были изъяты денежные средства в национальной и иностранной валютах, эквивалентные почти двум миллионам гривен. Также была обнаружена документация и мобильные телефоны с перепиской по координации и согласованию противоправных действий, изъята компьютерная техника с материалами, которые могут быть использованы для доказательства факта финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР». Источники утверждали, что обыски проводились в киевских офисах депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева – предполагаемого владельца сети «Обжора».
Источник: comments.ua.
Теги: Донбасс, суд, бухгалтер, ДНР
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