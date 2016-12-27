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Тука прокомментировал начало экономической блокады ОРДЛО
На своей странице в соцсети Facebook Георгий Тука, занимающий должность замминистра по вопросам временно находящихся под оккупацией территорий выразил свою точку зрения касаемо начала акции блокады поставок продукции на оккупированные территории Донбасса.
Как передает replyua.net, о начале таких действий ранее сообщал Валентин Лихолит, исполняющий обязанности руководителя батальона «Айдар». Тука подчеркнул, что по определенным причинам он с недоверием относится к инициаторам блокады.
Более того, чиновник отметил, что данную акцию никто не согласовывал с правоохранителями, в связи с чем установление блокпостов и контроль содержимого автомобилей будет носить незаконный характер. К тому же, Тука выразил сомнение в целесообразности проведения подобных мероприятий, так как большой участок границы с Россией не контролируется украинской властью.
Накануне в пресс-штабе АТО сообщили, что украинские военнослужащие, которых считали пропавшими без вести, по ошибке оказались на территории, подконтрольной боевикам. Информация о пропаже военных поступила примерно 16:00 26 декабря. Возвращаясь на автомобиле из больницы, они сбились с дороги.
Источник: replyua.net.
Теги: Донбасс, блокада, ДНР, ЛНР
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