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Архив - Донецкая область

В Донецкой области восстановили взорванный мост

27.12.2016 17:25
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В Донецкой области восстановили взорванный мост

В городе Северск Бахмутского района Донецкой области восстановлен уничтоженный в 2014 году мост через реку Сухая Плотва. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Взрывчаткой были уничтожены опоры и прогонка. Мы начали отстраивать мост 13 сентября 2016 года. Строители полностью демонтировали предыдущую конструкцию и построили на ее месте новую. Новый мост на четыре метра длиннее и его грузоподъемность увеличилась с 80 до 100 тонн», – написал Жебривский на своей странице в Facebook.

По его словам, на восстановление моста было выделено 12,4 млн гривен из Государственного фонда регионального развития и 1,3 млн гривен из областного бюджета.

Жебривский также сообщил, что сейчас в Донецкой области продолжается восстановление еще двух уничтоженных мостов – в селе Семеновка Краматорского горсовета, и 300-метровый мост через реку Северский Донец в селе Закотное Лиманского района.

«До Нового года и их сдадим в эксплуатацию», – пообещал Жебривский.

 

Источник: restoring-donbass.com.



Теги: Донбасс, мост, восстановление, Жебривский
 
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