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В Мариуполе 15-летняя девушка впала в алкогольную кому из-за шампанского
Сейчас девушка находится в медучреждении, правоохранители устанавливают, где именно она с подругой покупала алкоголь.
В Мариуполе 15-летнюю девушку доставили в больницу в алкогольной коме. Как выяснилось, она вместе с подругой употребляла шампанское в Центральном районе города, а затем на автобусе поехала домой. В дороге ей стало плохо, выходя из салона авто, девушка даже упала, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Неравнодушные граждане вызвали медработников.
"Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала. Отец несовершеннолетней будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащее выполнение им обязанностей по воспитанию ребенка (ст.184 КУоАП). Магазин, в котором было приобретено спиртное, устанавливается", – отмечают правоохранители.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, Мариуполь, алкоголь, шампанское, кома
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