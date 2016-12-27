В Мариуполе 15-летняя девушка впала в алкогольную кому из-за шампанского

27.12.2016 17:55

Сейчас девушка находится в медучреждении, правоохранители устанавливают, где именно она с подругой покупала алкоголь.

В Мариуполе 15-летнюю девушку доставили в больницу в алкогольной коме. Как выяснилось, она вместе с подругой употребляла шампанское в Центральном районе города, а затем на автобусе поехала домой. В дороге ей стало плохо, выходя из салона авто, девушка даже упала, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Неравнодушные граждане вызвали медработников.

"Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала. Отец несовершеннолетней будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащее выполнение им обязанностей по воспитанию ребенка (ст.184 КУоАП). Магазин, в котором было приобретено спиртное, устанавливается", – отмечают правоохранители.

Источник: segodnya.ua.



