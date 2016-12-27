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В Мариуполе открыли грандиозный каток. Вход и коньки – бесплатно
Сегодня, 27 декабря, в Мариуполе на площади Свободы открыли ледовый каток. Вход и прокат коньков бесплатный.
По расписанию один заезд длится 45 минут, после чего идет 30-минутный технический перерыв. За это время укатывают и обновляют лед на катке. Каток работает с 9:00 утра до 22:00.
На каток пускают группами по 100 человек, именно такое количество коньков могут предоставить на прокат за один раз. Организаторы предоставляют коньки от детских до 47 размера, передает «Сайт города Мариуполя».
Схема проката выглядит следующим образом: на входе стоят охранники, которые выдают посетителям карты, по предъявлению которой можно получить коньки. Когда возникнет желание покинуть каток, сдаешь коньки – получаешь карту обратно. При выходе карту забирает охранник.
Также по номеру карты предоставляется ячейка для хранения личных вещей. Возле шкафчиков расположены скамьи для переобувания.
На льду во время каждого заезда находятся два инструктора, которые следят за техникой безопасности. В случае происшествий, здесь также смогут оказать минимальную медицинскую помощь и вызовут «скорую». Для тех, кто плохо катается, кроме помощи инструктора можно воспользоваться фигурами для катания (их всего две).
Местные предприниматели возле катка установили палатки, в которых можно купить горячий чай, кофе и другие напитки. Из существенного питания – хлебобулочные и кондитерские изделия, бутерброды, и даже шашлык – за 100 г жареного мяса просят 30 грн. На гриле готовятся и иные блюда – люля, колбаски и пр.
Администратор отметила, что к катку эта торговля никакого отношения не имеет, и было в планах поставить палатку, где продавали бы горячий чай на катке, но пока еще ее не установили.
Источник: dnews.dn.ua.
Теги: Донбасс, Мариуполь, каток, коньки
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