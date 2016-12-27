- Захарченко обвинил Порошенко в затягивании Минского процесса13:55
- В "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности обмена пленными по формуле "690 на 47"13:35
- В реанимации Днепра находятся четверо бойцов, тяжелораненых на Светлодарской дуге13:05
- Суд вынес решение в отношении бухгалтера «Обжоры» по делу о финансировании «ДНР»12:50
- Боевики устроили мощнейший обстрел позиций ВСУ в Донбассе09:25
- Тука прокомментировал начало экономической блокады ОРДЛО08:55
- Энергетики на день отключат электроснабжение канала Северский Донец – Донбасс08:00
- В Киеве задержали мошенника в офицерской форме, якобы собиравшего деньги на АТО22:32
- "Дженералз" – "Донбасс": превью к игре 28-го тура УХЛ21:14
- Министр по делам временно оккупированных территорий и ВПЛ резко высказался против торговой блокады "ЛДНР"20:52
В реанимации Днепра находятся четверо бойцов, тяжелораненых на Светлодарской дуге
Врачи больницы имени Мечникова постоянно нуждаются в донорах крови, чтобы спасти тяжелораненых военных.
Четверо раненых бойцов после боев на Светлодарской дуге находятся в тяжелом состоянии в реанимации Днепровской больницы им Мечникова. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
"Бойцы, которые поступали последнее время, четверо тяжелых бойцов лежат в реанимации. Они все на аппаратах искусственной вентиляции легких. Но они все идут на поправку. У них положительная динамика. На сегодня двоим уже хотим снимать аппарат искусственной вентиляции легких", – отметил он.
При этом Рыженко добавил, что все воины, которые поступают в больницу им. Мечникова, как правило, поступают с кровопотерей и нуждаются в переливании крови.
"Это самые тяжело израненные бойцы, которые имеют множество ранений. Мы переливаем очень много крови, которая на сегодняшний день уже исчисляется тоннами. На одного тяжелораненого бойца, как правило, по количеству приходится 3-5 доноров для того, чтобы восстановить кровопотерю. Мы делаем все, чтобы привлечь молодых людей, всех неравнодушных на донорские дни, чтобы они сдавали кровь. Уже в больнице им. Мечникова перелито 2,2 тонны донорской крови. Мы понимаем, что если война будет продолжаться, кровь придется переливать. Мы всегда готовим запасы", – сказал он.
Как сообщалось, договоренности о соблюдении режима тишины на Донбассе были нарушены боевиками практически сразу. Напомним, на последней встрече трехсторонней группы в Минске стороны договорились об очередном режиме тишины, который должен был начаться с субботы 24 декабря. Но, как это было уже не раз, боевики нарушили договоренности. Нынешнее "перемирие" длилось 25 минут — боевики применили стрелковое оружие в районе Желтого Луганской области.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, реанимация, Днепр, Светлодарская дуга
- Захарченко обвинил Порошенко в затягивании Минского процесса13:55
- В "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности обмена пленными по формуле "690 на 47"13:35
- В реанимации Днепра находятся четверо бойцов, тяжелораненых на Светлодарской дуге13:05
- Суд вынес решение в отношении бухгалтера «Обжоры» по делу о финансировании «ДНР»12:50
- Командиры боевиков убили одного из террористов за "службу" в нетрезвом состоянии12:25
- Боевики устроили мощнейший обстрел позиций ВСУ в Донбассе09:25
- Проукраинского блогера взяли в плен в «ЛНР»09:05
- Тука прокомментировал начало экономической блокады ОРДЛО08:55
- Энергетики на день отключат электроснабжение канала Северский Донец – Донбасс08:00
- В Киеве задержали мошенника в офицерской форме, якобы собиравшего деньги на АТО22:32
- Захарченко обвинил Порошенко в затягивании Минского процесса13:55
- Россия пустила газ в Крым13:48
- Покемоны добрались до Apple Watch13:45
- В "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности обмена пленными по формуле "690 на 47"13:35
- Новый газопровод запустили в Винницкой области13:22
- На Новый год украинцев ждут погодные сюрпризы13:15
- В реанимации Днепра находятся четверо бойцов, тяжелораненых на Светлодарской дуге13:05
- Глава МИД Польши сделал неутешительный прогноз по Минским соглашениям13:00
- Суд вынес решение в отношении бухгалтера «Обжоры» по делу о финансировании «ДНР»12:50
- К боевикам обратилась мать парня, который вернулся к мирной жизни в рамках программы СБУ. ВИДЕО12:40
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- Нардеп Савченко заявила, что в целях безопасности уезжает в Россию
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге
- На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию
- Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)
- В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- "Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)
- Россия собирается вводить визовый режим для Украины