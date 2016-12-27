Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В реанимации Днепра находятся четверо бойцов, тяжелораненых на Светлодарской дуге

27.12.2016 13:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В реанимации Днепра находятся четверо бойцов, тяжелораненых на Светлодарской дуге

Врачи больницы имени Мечникова постоянно нуждаются в донорах крови, чтобы спасти тяжелораненых военных.

Четверо раненых бойцов после боев на Светлодарской дуге находятся в тяжелом состоянии в реанимации Днепровской больницы им Мечникова. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Бойцы, которые поступали последнее время, четверо тяжелых бойцов лежат в реанимации. Они все на аппаратах искусственной вентиляции легких. Но они все идут на поправку. У них положительная динамика. На сегодня двоим уже хотим снимать аппарат искусственной вентиляции легких", – отметил он.

При этом Рыженко добавил, что все воины, которые поступают в больницу им. Мечникова, как правило, поступают с кровопотерей и нуждаются в переливании крови.

"Это самые тяжело израненные бойцы, которые имеют множество ранений. Мы переливаем очень много крови, которая на сегодняшний день уже исчисляется тоннами. На одного тяжелораненого бойца, как правило, по количеству приходится 3-5 доноров для того, чтобы восстановить кровопотерю. Мы делаем все, чтобы привлечь молодых людей, всех неравнодушных на донорские дни, чтобы они сдавали кровь. Уже в больнице им. Мечникова перелито 2,2 тонны донорской крови. Мы понимаем, что если война будет продолжаться, кровь придется переливать. Мы всегда готовим запасы", – сказал он.

Как сообщалось, договоренности о соблюдении режима тишины на Донбассе были нарушены боевиками практически сразу. Напомним, на последней встрече трехсторонней группы в Минске стороны договорились об очередном режиме тишины, который должен был начаться с субботы 24 декабря. Но, как это было уже не раз, боевики нарушили договоренности. Нынешнее "перемирие" длилось 25 минут — боевики применили стрелковое оружие в районе Желтого Луганской области.

 

Источник:  segodnya.ua.



Теги: Донбасс, реанимация, Днепр, Светлодарская дуга
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх