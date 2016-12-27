В реанимации Днепра находятся четверо бойцов, тяжелораненых на Светлодарской дуге

27.12.2016 13:05

Врачи больницы имени Мечникова постоянно нуждаются в донорах крови, чтобы спасти тяжелораненых военных.

Четверо раненых бойцов после боев на Светлодарской дуге находятся в тяжелом состоянии в реанимации Днепровской больницы им Мечникова. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Бойцы, которые поступали последнее время, четверо тяжелых бойцов лежат в реанимации. Они все на аппаратах искусственной вентиляции легких. Но они все идут на поправку. У них положительная динамика. На сегодня двоим уже хотим снимать аппарат искусственной вентиляции легких", – отметил он.

При этом Рыженко добавил, что все воины, которые поступают в больницу им. Мечникова, как правило, поступают с кровопотерей и нуждаются в переливании крови.

"Это самые тяжело израненные бойцы, которые имеют множество ранений. Мы переливаем очень много крови, которая на сегодняшний день уже исчисляется тоннами. На одного тяжелораненого бойца, как правило, по количеству приходится 3-5 доноров для того, чтобы восстановить кровопотерю. Мы делаем все, чтобы привлечь молодых людей, всех неравнодушных на донорские дни, чтобы они сдавали кровь. Уже в больнице им. Мечникова перелито 2,2 тонны донорской крови. Мы понимаем, что если война будет продолжаться, кровь придется переливать. Мы всегда готовим запасы", – сказал он.

Как сообщалось, договоренности о соблюдении режима тишины на Донбассе были нарушены боевиками практически сразу. Напомним, на последней встрече трехсторонней группы в Минске стороны договорились об очередном режиме тишины, который должен был начаться с субботы 24 декабря. Но, как это было уже не раз, боевики нарушили договоренности. Нынешнее "перемирие" длилось 25 минут — боевики применили стрелковое оружие в районе Желтого Луганской области.

Источник: segodnya.ua.