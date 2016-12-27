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Захарченко обвинил Порошенко в затягивании Минского процесса
Президент Украины Петр Порошенко нарочно затягивает Минский процесс. Такое заявление сделал главарь «ДНР» Александр Захарченко.
Главарь боевиков отметил: «Та формула, которая была прописана в Минских соглашениях, — „всех на всех“ — не работает. Она не работает, потому что президент Украины и его власть беспомощны в этом вопросе и искусственно затягивают Минский процесс».
Захарченко отметил, что сегодня «ДНР» и «ЛНР» в одностороннем порядке передали двух украинских пленных, в качестве жеста доброй воли. Он подчеркнул:"Это Анжелика Преснякова и Ольга Сворак. Мы надеемся, что слова президента Украины, который обещал нам к празднику отдать 15 человек, также будут выполнены».
По словам боевика, в Донбассе готовы принять всех, кого отдадут власти Украины: «Между тем наш жест доброй воли показывает, что мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы все наши ребята вернулись домой. А формула „всех на всех“ должна соблюдаться неукоснительно. Мы готовы общаться с любыми здравыми силами, понимающими, что это очень важно. Мы открыты для диалога».
Источник: donpress.com.
Теги: Донбасс, Порошенко, Захарченко, Минские договоренности
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