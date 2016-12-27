Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Захарченко обвинил Порошенко в затягивании Минского процесса

27.12.2016 13:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Захарченко обвинил Порошенко в затягивании Минского процесса

Президент Украины Петр Порошенко нарочно затягивает Минский процесс. Такое заявление сделал главарь «ДНР» Александр Захарченко.

Главарь боевиков отметил: «Та формула, которая была прописана в Минских соглашениях, — „всех на всех“ — не работает. Она не работает, потому что президент Украины и его власть беспомощны в этом вопросе и искусственно затягивают Минский процесс».

Захарченко отметил, что сегодня «ДНР» и «ЛНР» в одностороннем порядке передали двух украинских пленных, в качестве жеста доброй воли. Он подчеркнул:"Это Анжелика Преснякова и Ольга Сворак. Мы надеемся, что слова президента Украины, который обещал нам к празднику отдать 15 человек, также будут выполнены».

По словам боевика, в Донбассе готовы принять всех, кого отдадут власти Украины: «Между тем наш жест доброй воли показывает, что мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы все наши ребята вернулись домой. А формула „всех на всех“ должна соблюдаться неукоснительно. Мы готовы общаться с любыми здравыми силами, понимающими, что это очень важно. Мы открыты для диалога».

 

Источник: donpress.com.



Теги: Донбасс, Порошенко, Захарченко, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх